Başkan Cavcav, Ümit Özat'a sahip çıktı
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, teknik direktör Ümit Özat'a sahip çıkarak yollarına Özat ile devam edeceklerini açıkladı.
Gençlerbirliği Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Cavcav, Evkur Yeni Malatyaspor maçı sonrasında "felaket tellallarının" başlattığı dedikodulara şahit olduklarını belirterek, "Bu dedikodulara camiamızın prim vermemesini önemle rica ediyorum. Ben, teknik direktörümüz Ümit Özat'ı göndermekle hata yaptığımızı daha önce ifade etmiştim. Dün birlikte yediğimiz yemekte 'düşeceksek seninle düşeceğiz, kalacaksak seninle kalacağız' diye kendisine söyledim." ifadelerini kullandı.
Ümit Özat'ın ikinci dönemine başladığı gün ile bugünkü konumları arasında önemli fark olduğuna değinen Cavcav, şunları kaydetti:
"O dönem son sırada 8 puanı bulunan, bugün kafa kafaya olduğu en yakın rakipleriyle arasında 7-8 hatta 10 puan fark olan bir takımımız vardı. Yaşanan 10 maçlık seri sonunda hocamız bu serinin bitebileceğini, bir düşüş yaşanabileceğini hem kamuoyuna hem de bize iletmiştir. 13. hafta felaket tellallığı yapıldığında, biz takımımızın çıkışa geçeceğini de 10 maçlık seri sonunda herkesin yukarıya bakalım dediğinde düşüş olabileceğini de hem kendi aramızda hem teknik ekibimizle konuşuyorduk. Vakti zamanında çok daha vahim durumlardan geçen kulübümüzün kalan 7 maçlık süreçte de hocamız, oyuncularımız ve tüm ekibimizle beraber gerekeni yapıp son maçta, son dakikada da olsa ligde kalacağımızdan şüphemiz yok. 10 maçlık seride ortaya çıkmayan felaket tellallarının işler kötü giderken karabatak gibi ortaya çıkmaları, ne kadar Gençlerbirlikli olduklarını ve bu camiayı ne kadar sevdiklerini gösteriyor."
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:15
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