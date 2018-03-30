Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte, kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Paraiba ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Ligde son iki hafta sırasıyla Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'a 1-0 yenilen, son haftada ise evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda Ankara'da oynanan karşılaşmada sarı-siyahlı takıma 1-0 kaybetmişti.

Gençlerbirliği, ligde geride kalan 26 haftada, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla düşme hattında yer alıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor ise son iki maçında Trabzonspor (4-1) ve Fenerbahçe'ye (0-2) kaybederek, 9 galibiyet, 7 beraberlik alıp 10 yenilgi yaşayarak 34 puanla 10. sırada bulunuyor.