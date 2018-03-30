Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte, kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Paraiba ve Ahmet İlhan Özek, Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Ligde son iki hafta sırasıyla Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'a 1-0 yenilen, son haftada ise evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda Ankara'da oynanan karşılaşmada sarı-siyahlı takıma 1-0 kaybetmişti.
Gençlerbirliği, ligde geride kalan 26 haftada, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla düşme hattında yer alıyor.
Evkur Yeni Malatyaspor ise son iki maçında Trabzonspor (4-1) ve Fenerbahçe'ye (0-2) kaybederek, 9 galibiyet, 7 beraberlik alıp 10 yenilgi yaşayarak 34 puanla 10. sırada bulunuyor.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:44
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‘Sayılsın’ çalışması
Toplam 6
Yorum
okan 1924-51 ve 1937-50 tarihlerinden bahsediliyor bu tarihler birbiriyle çakışıyor..nasıl oluyor aynı sezon 2 tane 1.lig sampiyonu mu cıkıyor..
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
61TEO SABRETMEKTEN ANAMIZ AĞLADI ARKADAŞ SABIR SABIR NEREYE KADAR GELEN 3 SENE İSTİYOR GİDİNCE YERİNE GELECEK OLANDA BİR 3 SENE DAHA İSTER.SABIR
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"3 sene sabredin"
Toplam 9
Yorum
balturk doğru adam proje adamı golf gibi bir sporda ki başarsı ortada. ama kimse trübünden bağırıp çağırmıyak.sadece destek
Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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