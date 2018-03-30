Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    , 'a konuk olacak

    Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

    , 'in 27. haftasında yarın deplasmanda Evkur 'a konuk olacak.

    Yeni Malatya Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, Arda Kardeşler yönetecek.

    Kırmızı-siyahlı ekipte, kart cezalısı Siarhei Palitsevich ile tedavilerine devam edilen Jailton Paraiba ve , Evkur 'a karşı forma giyemeyecek.

    Ligde son iki hafta sırasıyla Aytemiz Alanyaspor ve Beşiktaş'a 1-0 yenilen, son haftada ise evinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor'a ilk yarıda Ankara'da oynanan karşılaşmada sarı-siyahlı takıma 1-0 kaybetmişti.

    , ligde geride kalan 26 haftada, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 27 puanla düşme hattında yer alıyor.

    Evkur Yeni Malatyaspor ise son iki maçında Trabzonspor (4-1) ve Fenerbahçe'ye (0-2) kaybederek, 9 galibiyet, 7 beraberlik alıp 10 yenilgi yaşayarak 34 puanla 10. sırada bulunuyor.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:44
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