Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları

    Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları

    'in 27. haftasında deplasmanda Evkur ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklar çerçevesinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı. A Takım, karşılaşmayı 5-0 kazanırken, Stephane Sessegnon 2, Marko Milinkovic ise 3 gole imza attı.

    , yarın yapacağı antrenmanla Evkur maçının hazırlıklarına devam edecek.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:06
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