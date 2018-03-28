Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklar çerçevesinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 21 Yaş Altı Takımı ile antrenman maçı yaptı. A Takım, karşılaşmayı 5-0 kazanırken, Stephane Sessegnon 2, Marko Milinkovic ise 3 gole imza attı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:06
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
Kartalım Bence en belirleyici maç Gs-Başakşehir maçı. O maçın galibi zaten şampiyon olur muhtemelen. Ama berabere kalmaları Bizi lider yapabilir.
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
BEŞİKTAŞ HİÇ BİR ŞEY VERİLMİŞ DEĞİL ! BU LİGDE DENİZLERİ AŞIP DERELERDE BOĞULANLAR OLDU ! KİMİN NEREDE PUAN KAYBEDECEĞİ BELLİ OLMAZ !
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Güneş'ten siyah-beyazlı camiaya uyarı!
Toplam 4
Yorum
gsli basaksehir olur hak ettilerde
Gençlerbirliği'nde Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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