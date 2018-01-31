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    31 Ocak 2018, Çarşamba
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    bombası

    <a href="/index/pogba?id=ecd70b34-9e9d-4a15-bac1-b42868a5f70c" class="" rel="tag">Pogba</a> bombası
    SESSEGNON'U kadrosuna katarak dikkat çeken G.Birliği, şimdi de kancayı M.United'ın yıldızı 'nın abisi Florentin 'ya taktı. Kırmızısiyahlıların, St Etienne'de oynayan kontratı sezon sonu bitecek 27 yaşındaki stoperi ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.
    1. 31 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:17
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