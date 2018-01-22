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    22 Ocak 2018, Pazartesi
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    Özat'ın yüzü gülüyor

    Özat'ın yüzü gülüyor
    Deplasmanda 'u 2-0'lık skorla deviren 'nde keyifler yerine geldi. Teknik direktör devre arasında iyi çalıştıklarını ifade ederken hedeflerinin bir an önce tehlikeli bölgeden uzaklaşmak olduğunu söyledi. Özat "Takım oyunu sergilemeye başladık. Bunu sürdürürken seri galibiyet alırız" dedi.
    1. 22 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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