Murathan Cavcav kaza geçirdi
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan Cavcav, geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alındı.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:48
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Volkan için karar verildi
Toplam 16
Yorum
Tahsin Çıra gibi yandık! son 2 yılın maçlarını izleyip ne kadar faydalı olduğunu göreceklerdir!...İnşallah yanılırım.
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 3
Yorum
06 emre kendini yere atmayı bıraksa gercekten cenk iyi bir forvet
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Gomis - Cenk Tosun düellosu
Toplam 3
Yorum
özgür gomiş cenk tende adebayor danda iyi futbolcu hoca doğru düzeni oluşturamadığı için etkisiz kalıyor tudor kendi cesaretını yenmek zorunda
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