 Murathan Cavcav kaza geçirdi – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Murathan Cavcav kaza geçirdi

    Murathan Cavcav kaza geçirdi

    Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın 21 yaşındaki oğlu Murathan Cavcav, geçirdiği trafik kazasının ardından beyninde oluşan hasar nedeniyle ameliyata alındı.

    Ayrıntılar gelecek...
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:48
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