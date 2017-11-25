 Herkes şaşırdı! İstiklal Marşı sırasında... – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Herkes şaşırdı! İstiklal Marşı sırasında...

    Herkes şaşırdı! İstiklal Marşı sırasında...

    Başkent derbisinde Gençlerbirliği oyuncusu Jailton İstiklal Marşı esnasında herkesin aksine yana doğru döndü.

    Spor Toto Süper Lig'de dün akşam oynanan ve 2-0 Osmanlıspor'un kazandığı başkent derbisinde İstiklal Marşı sırasında ilginç bir görüntü oluştu.

    Herkesin yüzü dönükken, Gençlerbirliği oyuncusu Jailton ulusal marş sırasında bayrağa doğru döndü. Jailton'un bu hareketi, sosyal medyada takdir gördü.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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