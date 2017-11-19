Soyunma odasında kavga!
Seri mağlubiyetlerle kötü gidişe dur diyemeyen Gençlerbirliği'nde sinirler gerildi.
Sahasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde maç sonu soyunma odasında kavga çıktı.
Maç sonu sonu soyunma odasına giren ve oynamayan Zeki Yavru ile N'Diaye arasında çıkan kavgayı takım arkadaşları önledi. Zeki Yavru, ''Niye mücadele etmiyorsun'' diyerek NDiaye'nin üzerine yürüdü. Ardından çıkan kavgayı takım arkadaşları yatıştırdı.
- 19 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:57
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers Yapmayın böyle , KOSKOCA galatasaray eğlence konusu oluyor . Baykuşların gece hayatına aslan meze oldu !
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Galatasaray'da olağanüstü toplantı kararı!
Toplam 20
Yorum
öğretici dursunun getireceği hoca ancak bu kadar olur ! dursun istifa et artık yeter !
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'Avcı' 'Aslan'ı yakaladı!
Toplam 36
Yorum
bjk advers GS'liler Terimi niye istyer aslında TEHDİT , KORKUTMA , RACON KESME ... GİBİ, KISACASI TERİMİN KAPALI KAPILAR ARKASI İYİ OLDUĞU İÇİN İSTER .
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