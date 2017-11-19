Sahasında Kayserispor'a 2-1 yenilen Gençlerbirliği'nde maç sonu soyunma odasında kavga çıktı.

Maç sonu sonu soyunma odasına giren ve oynamayan Zeki Yavru ile N'Diaye arasında çıkan kavgayı takım arkadaşları önledi. Zeki Yavru, ''Niye mücadele etmiyorsun'' diyerek NDiaye'nin üzerine yürüdü. Ardından çıkan kavgayı takım arkadaşları yatıştırdı.