Son dakika: Gaziantep FK'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Corona virüsü futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, Antalyaspor ile oynayacakları maç öncesi gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.