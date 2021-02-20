Haberler Gazişehir Gaziantep Son dakika: Gaziantep FK'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika: 'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberleri... takımlarından , ile karşılaşacakları maç öncesi gerçekleştirilen corona virüsü testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 14:27
Son dakika: Gaziantep FK'da bir futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı

Corona virüsü futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak takımlarından , ile oynayacakları maç öncesi gerçekleştirilen Covid-19 testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel Futbol Takımımıza Antalyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcumuzun izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız.

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