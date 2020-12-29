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FK Sumudica'dan olay olan sözler için açıklama geldi

ekiplerinden 'nün Marius Sumudica, sosyal medyada kendi sözleriymiş gibi aktarılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Sumudica ayrıca hiçbir hesabının olmadığını da ekledi.

Gazişehir Gaziantep Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 22:25
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'dan olay olan sözler için açıklama geldi

ekiplerinden 'nün Marius Sumudica, sosyal medyada kendi sözleriymiş gibi aktarılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını, bir hesabının da olmadığını duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Rumen teknik adam, bugün öğle saatlerinden itibaren şahsının söylediği iddia edilen sözlerin gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

şehrini ve insanlarını her zaman çok sevdiğini ve onlara büyük saygı duyduğunu aktaran Sumudica, şunları kaydetti:

"Asla, 'İnsanlar elimi öpmeye çalışıyor, önümde diz çöküyorlar, bu şehirde kendimi tanrı gibi hissediyorum.' tarzında bir açıklamam olmamıştır ve olmayacaktır. İnsanların dinine olan inançlarına saygılıyım ve kendim hakkında da hiçbir zaman bu tarz benzetmeler yapmam. Bu sözlerin hiçbirini kullanmadım ve ekibim tarafından bana iletildiğinde de büyük üzüntü duydum. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbir sosyal medya hesabım bulunmamaktadır. 'yi ikinci vatanım olarak kabul ettiğimi her zaman dile getiriyorum. Hiçbir Türk vatandaşının söylemediğim sözler dolayısıyla üzüntü duymasını istemem. Taraftarlarımızın ve Türk spor kamuoyunun bilgisine sunarım."

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