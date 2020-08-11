Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep’te

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl devre arasında kiralık olarak takıma kattığı Alexandru Maxim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, önümüzdeki iki yıl boyunca kırmızı-siyahımızın başarısı için ter dökecek. Oyuncumuz Alexandru Maxim'e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.