Alexandru Maxim 2 yıl daha Gaziantep’te
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep FK, geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen oyuncusu Alexander Maxim'i 2 yıl daha kadrosuna kattı.
Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz yıl devre arasında kiralık olarak takıma kattığı Alexandru Maxim ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde forma giydiği süre boyunca hem karakteri, hem de üst düzey yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran Maxim, önümüzdeki iki yıl boyunca kırmızı-siyahımızın başarısı için ter dökecek. Oyuncumuz Alexandru Maxim'e bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
- 11.08.2020
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