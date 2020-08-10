Çağlar Şahin Akbaba Gaziantep FK'da

Süper Lig ekibi Gaziantep FK, Bursaspor'dan kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Çağlar Şahin Akbaba'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

Çağlar Şahin Akbaba kimdir?

17 Mart 1995 yılında İzmir'de dünyaya gelen Çağlar, futbola Bucaspor alt yapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Elazığspor, Karabükspor, Adana Demirspor ve son olarak Bursaspor formalarını terleten file bekçisi adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Özellikle bire bir pozisyonlardaki başarısı ve refleks gücüyle ön plana çıkan genç kaleci, bir kez de U-19 Milli Takımımızın kalesini korumayı başardı. Çağlar Şahin önümüzdeki dört yıl boyunca takımımızın başarısı için ter dökecek.