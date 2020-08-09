Sumudica'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Bütün gece uyuyamadım"
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim'e övgüler yağdırdı. Ülkesinin basınına konuşan Rumen hoca, "Galatasaray maçından önce Fatih Terim ile tanışacağım için bütün gece uyuyamamıştım" dedi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, Galatasaray'ın hocası Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler sarf etti.
Romanya'nın ünlü basın organı Digisport'a konuşan Rumen teknik adam, "Türkiye beni daha güçlü bir insan haline getirdi. Burada Fatih Terim gibi bir teknik direktöre karşı mücadele ediyorsunuz. Mesela Galatasaray maçından önce Fatih Terim ile tanışacağım için bütün gece uyuyamamıştım" ifadesini kullandı.
Gaizantep'teki geleceği ve Süper Lig hakkında da konuşan Sumudica şu ifadelere yer verdi:
"TÜRKİYE LİGİ ÇOK GÜÇLÜ"
"Sözleşme uzatma teklifi Gaziantep'ten geldi. Dün Körfez bölgesinden gelen bir teklifi reddettim. Paradan daha önemli şeyler var. Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum. Türkiye'de Süper Lig güçlü bir lig. Büyük kulüplerde yılda 2-3 milyon euro alan oyuncular var. Burada kendinizi gerçekten bir teknik direktör gibi hissediyorsunuz."
- 09.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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