Sumudica'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Bütün gece uyuyamadım" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Sumudica'dan flaş Terim itirafı! "Bütün gece uyuyamadım"

Sumudica'dan flaş itirafı! "Bütün gece uyuyamadım"

Sumudica'dan flaş Fatih Terim itirafı! "Bütün gece uyuyamadım"

ekiplerinden FK'nın teknik direktörü Marius Sumudica, 'ın hocası 'e övgüler yağdırdı. Ülkesinin basınına konuşan Rumen hoca, "Galatasaray maçından önce Fatih Terim ile tanışacağım için bütün gece uyuyamamıştım" dedi.

FK Teknik Direktörü Sumudica, 'ın hocası hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

Romanya'nın ünlü basın organı Digisport'a konuşan Rumen teknik adam, " beni daha güçlü bir insan haline getirdi. Burada Fatih Terim gibi bir teknik direktöre karşı mücadele ediyorsunuz. Mesela Galatasaray maçından önce Fatih Terim ile tanışacağım için bütün gece uyuyamamıştım" ifadesini kullandı.

Gaizantep'teki geleceği ve hakkında da konuşan Sumudica şu ifadelere yer verdi:

"TÜRKİYE LİGİ ÇOK GÜÇLÜ"
"Sözleşme uzatma teklifi Gaziantep'ten geldi. Dün Körfez bölgesinden gelen bir teklifi reddettim. Paradan daha önemli şeyler var. Avrupa'dan ayrılmak istemiyorum. Türkiye'de Süper Lig güçlü bir lig. Büyük kulüplerde yılda 2-3 milyon euro alan oyuncular var. Burada kendinizi gerçekten bir gibi hissediyorsunuz."

  1. 09.08.2020
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