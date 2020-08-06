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06 Ağustos 2020, Perşembe
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FK'da!

Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da!

ekiplerinden FK, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hes Kablo 'da geçiren 'i kadrosuna kattı.

sezonunun açılmasıyla birlikte takımlar da transferlerini peş peşe açıklıyor. Son olarak 'da forma giyen 'in yeni takımı belli oldu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, ekibi FK ile anlaşmaya vardı. Daha önce altyapısında da oynayan Cenk Şahin, Ingolstadt ve St. Pauli gibi takımlarda da forma giymişti.

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  1. 06.08.2020
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