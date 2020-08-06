Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da!

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte takımlar da transferlerini peş peşe açıklıyor. Son olarak Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin'in yeni takımı belli oldu.

25 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Daha önce Başakşehir altyapısında da oynayan Cenk Şahin, Ingolstadt ve St. Pauli gibi takımlarda da forma giymişti.