Enver Cenk Şahin Gaziantep FK'da!
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Hes Kablo Kayserispor'da geçiren Enver Cenk Şahin'i kadrosuna kattı.
Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte takımlar da transferlerini peş peşe açıklıyor. Son olarak Kayserispor'da forma giyen Enver Cenk Şahin'in yeni takımı belli oldu.
25 yaşındaki kanat oyuncusu, Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile anlaşmaya vardı. Daha önce Başakşehir altyapısında da oynayan Cenk Şahin, Ingolstadt ve St. Pauli gibi takımlarda da forma giymişti.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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