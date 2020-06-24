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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Antep’te hedef 8 puan

Antep’te hedef 8 puan

G.Saray beraberliğiyle moral bulan G.Antep’te Başkan Büyükekşi, korkulu rüya görmemek için 8 puan almayı hedeflediklerini belirtti.

G.Saray'la hafızalara kazınan müthiş maçta 3-3 berabere kalan G.Antep FK'de Başkan , kalan 6 haftada 8 puan hedeflediklerini belirtti. Başkan Büyükekşi, "Pandemi sonrası hedeflediğimiz sırada bitirebilmek için yaklaşık 10 puan daha gerek olduğunu düşünüyordum. İki puan aldık ve hedefimize ulaşmak için 8 puan daha toplamamız gerektiğine inanıyorum. Amacımız 'deki ilk sezonumuzun ardından, tüm taraftarlarımızın gurur duyacağı bir tablo bırakabilmek" dedi.
  1. 24.6.2020
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