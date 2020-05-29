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29 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Gazişehir Gaziantep Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!

ekibinde corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!

ekiplerinden FK, yapılan testler sonrası bir kulüp personelinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve akşam yapılacak antrenmanın iptal olduğunu duyurdu.

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

Saygılarımızla

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Galatasaray Spor Kulübü, FK için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda "Yapılan kontroller sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Gaziantep FK personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

  1. 29.05.2020
  2. Güncelleme: 29.05.2020 16:40
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