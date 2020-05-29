Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!

İşte kulüpten yapılan o açıklama...

28.05.2020 Perşembe günü futbolcularımıza, teknik heyetimize ve tüm kulüp çalışanlarımıza Covid-19 koronavirüs testi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan tetkiklerin ardından, sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şuana kadar bir personelimizin Covid-19 testi pozitif çıkmıştır.

Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.

Saygılarımızla

GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

Galatasaray Spor Kulübü, Gaziantep FK için bir geçmiş olsun mesajı paylaştı. Yapılan paylaşımda "Yapılan kontroller sonucunda koronavirüs testi pozitif çıkan Gaziantep FK personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.