Son dakika: Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ancak Yeni Malatyaspor birkaç saat içerisinde yaptığı resmi açıklamayla 4 futbolcuda ve 1 personelde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulübümüzde üçüncü kez yapılan Covid-19 testi hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/umczRFbacQ — BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar ?? (@YMSkulubu) May 28, 2020

13 HAZİRAN'DA RAKİP KASIMPAŞA

25 puanla 15. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.