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28 Mayıs 2020, Perşembe
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Haberler BtcTurk Yeni Malatyaspor Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku

Son dakika: 'da corona virüsü şoku

Son dakika: Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku

Son dakika haberine göre; Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklamada 4 futbolcu ve 1 personelde test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Süper Lig takımlarından 'da corona virüsü şoku yaşanıyor.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ancak Yeni Malatyaspor birkaç saat içerisinde yaptığı resmi açıklamayla 4 futbolcuda ve 1 personelde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

13 HAZİRAN'DA RAKİP KASIMPAŞA

25 puanla 15. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

  1. 28.05.2020
  2. Güncelleme: 28.05.2020 20:59
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