Son dakika: Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku
Son dakika haberine göre; Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Malatyaspor'dan yapılan resmi açıklamada 4 futbolcu ve 1 personelde test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku yaşanıyor.
Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ancak Yeni Malatyaspor birkaç saat içerisinde yaptığı resmi açıklamayla 4 futbolcuda ve 1 personelde corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Kulübümüzde üçüncü kez yapılan Covid-19 testi hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/umczRFbacQ— BtcTurk Yeni Malatyaspor #EvdeHayatVar ?? (@YMSkulubu) May 28, 2020
13 HAZİRAN'DA RAKİP KASIMPAŞA
25 puanla 15. sırada bulunan Yeni Malatyaspor, 12 Haziran'da başlayacağı açıklanan Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
- 28.05.2020
- Güncelleme: 28.05.2020 20:59
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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