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24 Mart 2020, Salı
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Vatan sevgimiz yeter

Vatan sevgimiz yeter

G.Antep FK kalecisi Günay, “Bizi başkalarından ayırt eden en büyük şey vatan sevgimiz. Daha büyük sorumluluk altında olmalıyız” dedi.

Koronavirüs nedeniyle çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten G.Antep FK kalecisi , ülke olarak maneviyatımıza dikkat çekti. Tecrübeli eldiven, "Ülkemiz koronavirüse karşı bir mücadele içinde. Bizi başkalarından ayırt eden en büyük şey vatan sevgimiz. Biz daha büyük sorumluluk altında olmalıyız. 'de yaşlı abilerimizi, ablalarımızı korumak için önlem almamız lazım. Evde kalmamız lazım" dedi. Ertelenen liglerin 'da başlamasını canı gönülden umut ettiğini vurgulayan Güvenç, "Bireysel olarak spora evde devam ediyorum. Fiziksel olarak, kondisyon olarak ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Antrenman kadar olmasa bile bunu yapıyoruz. Bizce de lig 17 Nisan'da başlayacak gibi duruyor ama antrenmana odaklanmış durumdayız" diye konuştu.

GAZİANTEP'TE KRİZ ÇÖZÜLDÜ
G.Antep FK hocası Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayıp Romanya'ya gitmesi krize yol açmıştı. Başkan , "Sumudica bizim iznimiz olmadan gitti. Problem; Sumudica'nın sağlık sorunundan dolayı izinsiz ülkesine gitmesi. Sözleşmesinin feshi gibi bir durum yok" dedi.

  1. 24.3.2020
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