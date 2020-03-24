Vatan sevgimiz yeter
G.Antep FK kalecisi Günay, “Bizi başkalarından ayırt eden en büyük şey vatan sevgimiz. Daha büyük sorumluluk altında olmalıyız” dedi.
Koronavirüs nedeniyle çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten G.Antep FK kalecisi Günay Güvenç, ülke olarak maneviyatımıza dikkat çekti. Tecrübeli eldiven, "Ülkemiz koronavirüse karşı bir mücadele içinde. Bizi başkalarından ayırt eden en büyük şey vatan sevgimiz. Biz daha büyük sorumluluk altında olmalıyız. Türkiye'de yaşlı abilerimizi, ablalarımızı korumak için önlem almamız lazım. Evde kalmamız lazım" dedi. Ertelenen liglerin 17 Nisan'da başlamasını canı gönülden umut ettiğini vurgulayan Güvenç, "Bireysel olarak spora evde devam ediyorum. Fiziksel olarak, kondisyon olarak ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Antrenman kadar olmasa bile bunu yapıyoruz. Bizce de lig 17 Nisan'da başlayacak gibi duruyor ama antrenmana odaklanmış durumdayız" diye konuştu.
GAZİANTEP'TE KRİZ ÇÖZÜLDÜ
G.Antep FK hocası Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayıp Romanya'ya gitmesi krize yol açmıştı. Başkan Mehmet Büyükekşi, "Sumudica bizim iznimiz olmadan gitti. Problem; Sumudica'nın sağlık sorunundan dolayı izinsiz ülkesine gitmesi. Sözleşmesinin feshi gibi bir durum yok" dedi.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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