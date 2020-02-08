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08 Şubat 2020, Cumartesi
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Sumudica: Penaltıda Güray'ın kolu açık değildi!

Sumudica: Penaltıda Güray'ın kolu açık değildi!

'in 21. haftasında 'a 3-0 yenilen FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yönetiminden dolayı maçın hakemi 'a tepki gösterdi. Rumen hoca, "Güray'ın penaltı pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Ayrıca Gökhan Gönül, Kenan'a yaptığı hareketin penaltı olduğunu hakeme söylemiş ama Alper Ulusoy, Kenan'a verdi!" dedi.

'in 21. haftasında 'a 3-0 yenilen FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, yönetiminden dolayı maçın hakemi 'a tepki gösterdi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hakemi eleştirerek, "İki takım da bu maçın düdüğü çalana kadar kararları kendileri veremedi. Beşiktaş'ın hak etmediğini söylemek istemiyorum, tebrik ediyorum. Bugüne kadar şüpheli pozisyonda hakemin bizim lehimize kararlarını verdiğini ve böyle üç puan aldığımızı hatırlamıyorum." dedi.

Maçta iki pozisyona değinen Sumudica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güray'ın pozisyonunda oyuncumuzun kolu vücuduna yapışık. Öyle zıplıyor, kolu açık değil. 3 dakika süren VAR incelemesi penaltı kararı veriliyor. Beşiktaş'ın bu şekildeki pozisyonlara ihtiyacı yok. İyi hocaları var, iyi saha, iyi takım. Hakemlerin desteğine ihtiyacı yok."

Gökhan Gönül'ü tebrik etti

Sumudica, maçın 80. dakikada Beşiktaş ceza alanı içinde Kenan Özer'in yerde kaldığı pozisyonda, müdahale eden 'ün hakem Alper Ulusoy'a penaltı olduğunu söylediğini ama hakemin buna uymadığını söyledi.

"Gökhan Gönül'ü tebrik ediyorum" diyen Rumen , "Gökhan Gönül, o pozisyonda Kenan'a yaptığı müdahalede hakeme penaltı olduğunu söylemiş ama hakem Kenan'ı sarı kartla cezalandırdı. Kenan gelecek haftaki maçta cezalı duruma düştü." ifadelerini kullandı.

Bir hafta boyunca maça hazırlandıklarına dikkati çeken Sumudica, "Hakem oyunun dengesini bozarsa, kararlar rakip takım lehine olursa ne yapmam gerekiyor? Gaziantep orta sıralarda, Avrupa mücadelesi var. Küme düşmemeye oynuyor. Bizim maçlarımız bu şekilde mi oynanacak. VAR'ın düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum, yoksa Türk futbolunu mahvedecek. Neden Kenan'ın pozisyonunda VAR'a gidilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 08.02.2020
  2. Güncelleme: 08.02.2020 20:42
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