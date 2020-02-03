Lidere 'Maxim'um darbe - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
03 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Lidere 'Maxim'um darbe

Lidere 'Maxim'um darbe

Lidere 'Maxim'um darbe

Kırmızı-siyahlı takım, Maxim (2), , ve Kenan’la şov yaptı. kalesinde devleşti. 2 haftada 5 puan yitiren , 11 maçlık yenilmezliği kaybetti.

Lider , G.Antep deplasmanından beklemediği bir sonuçla ayrıldı. G.Antep FK, son 5 maçında 5 gol yiyen 'ı 5-1 yenerek sürpriz bir sonucun altına imza attı. Maça hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, Mainz'den yeni transferi Rumen Maxim'le 4'te öne geçti. 31'de , Sivas'a beraberliği getirdi. 39'da Maxim'in asistinde savunmanın ters vuruşu 'e çarptı ve ağlarla buluştu: 2-1. 43'te yine sahne alan Maxim, devre skorunu belirledi: 3-1. İkinci yarıda farkı eritmek için bastıran 'ın öğrencileri, bu sefer kaleci 'a takıldı. Yiğidolar, bir pozisyonda 3 gollük vuruşu kurtaran Günay'ı geçemedi. 66'da Yatabare direğe takıldı. Kontrataklarla tehlike yaratan G.Antep, 78'de yine Maxim'in başrolde olduğu pozisyonda 'yla farkı 4'e çıkardı: 4-1. Güneydoğu ekibinde gol şova nokta koyan isim 86'da Kenan oldu: 5-1. Antep, 3 maç sonra kazanırken, son olarak 18 Ekim 2019'da G.Saray'a yenilen lider Sivasspor ise 11 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

ANTEP'TE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

G.Antep'te dostluk adına çok güzel görüntüler vardı. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Sivasspor taraftarlarını kentin girişinde çiçeklerle karşıladı.

DIARRA GOLÜNÜ MİNİK ENES'E ARMAĞAN ETTİ

G.Antep'in 4. golünü atan Diarra, çok özel bir kutlama yaptı. Malili orta saha golden sonra, üzerinde 'Enes' yazılı formayı göstererek, G.Antep'te yaşayan ve yıllardır ensefalopati hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki minik G.Antep taraftarı Enes'e bu golü armağan etti.

BUNU BEKLEMİYORDUM

G.Antep FK Sumudica, lider Sivas karşısında bu sonucu beklemediğini itiraf etti. Rumen hoca, "Dürüst olmak gerekirse böyle farklı bir sonuç beklemiyordum. Forvetinden defansına ve kalecisine dek tüm oyuncularım mükemmel oynadılar, hepsini tek tek tebrik ederim" diye konuştu.

YENİLGİYİ HAK ETTİK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, farklı yenilgi sonrasında öz eleştiri yaptı. Çalımbay, "10 tane maçta 8 galibiyet almıştık. Böyle sonuçlar oluyor. Bizim hatalarımız da çok. Böyle bir mağlubiyeti hak ettik. Biz tekrar çok güzel şeyler yapacağız. Final maçlarımız başlıyor" diye konuştu.

  1. 3.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lidere 'Maxim'um darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN