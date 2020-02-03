Lidere 'Maxim'um darbe

Lider Sivasspor, G.Antep deplasmanından beklemediği bir sonuçla ayrıldı. G.Antep FK, son 5 maçında 5 gol yiyen Yiğidolar'ı 5-1 yenerek sürpriz bir sonucun altına imza attı. Maça hızlı başlayan kırmızı-siyahlılar, Mainz'den yeni transferi Rumen Maxim'le 4'te öne geçti. 31'de Hakan Arslan, Sivas'a beraberliği getirdi. 39'da Maxim'in asistinde savunmanın ters vuruşu Muhammet'e çarptı ve ağlarla buluştu: 2-1. 43'te yine sahne alan Maxim, devre skorunu belirledi: 3-1. İkinci yarıda farkı eritmek için bastıran Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, bu sefer kaleci Günay'a takıldı. Yiğidolar, bir pozisyonda 3 gollük vuruşu kurtaran Günay'ı geçemedi. 66'da Yatabare direğe takıldı. Kontrataklarla tehlike yaratan G.Antep, 78'de yine Maxim'in başrolde olduğu pozisyonda Diarra'yla farkı 4'e çıkardı: 4-1. Güneydoğu ekibinde gol şova nokta koyan isim 86'da Kenan oldu: 5-1. Antep, 3 maç sonra kazanırken, son olarak 18 Ekim 2019'da G.Saray'a yenilen lider Sivasspor ise 11 maç sonra yenilgiyle tanıştı.

ANTEP'TE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

G.Antep'te dostluk adına çok güzel görüntüler vardı. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, Sivasspor taraftarlarını kentin girişinde çiçeklerle karşıladı.

DIARRA GOLÜNÜ MİNİK ENES'E ARMAĞAN ETTİ

G.Antep'in 4. golünü atan Diarra, çok özel bir kutlama yaptı. Malili orta saha golden sonra, üzerinde 'Enes' yazılı formayı göstererek, G.Antep'te yaşayan ve yıllardır ensefalopati hastalığıyla mücadele eden 11 yaşındaki minik G.Antep taraftarı Enes'e bu golü armağan etti.

BUNU BEKLEMİYORDUM

G.Antep FK Teknik Direktörü Sumudica, lider Sivas karşısında bu sonucu beklemediğini itiraf etti. Rumen hoca, "Dürüst olmak gerekirse böyle farklı bir sonuç beklemiyordum. Forvetinden defansına ve kalecisine dek tüm oyuncularım mükemmel oynadılar, hepsini tek tek tebrik ederim" diye konuştu.

YENİLGİYİ HAK ETTİK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, farklı yenilgi sonrasında öz eleştiri yaptı. Çalımbay, "10 tane maçta 8 galibiyet almıştık. Böyle sonuçlar oluyor. Bizim hatalarımız da çok. Böyle bir mağlubiyeti hak ettik. Biz tekrar çok güzel şeyler yapacağız. Final maçlarımız başlıyor" diye konuştu.