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14 Ocak 2020, Salı
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’te

Kaleci Cenk Gaziantep’te

ve formaları giyen kaleci , 'e geri döndü.

ve formaları giyen kaleci , 'e geri döndü. 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, FK'yle anlaştı. Kırmızı-siyahlıların devre arası kampına katılan Cenk, son olarak 2. Lig takımlarından Malaga'nın formasını giyiyordu.
  1. 14.1.2020
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