Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek

FK'den Sumudica'ya destek

Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek

, ligin 14. haftasında deplasmanda oynanan maçının ardından Marius Sumudica hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Marius Sumudica'nın maçının ardından yaşadığı olayla ilgili gelişmeleri üzüntü içerisinde takip ettikleri belirtildi.

Karşılaşmanın ardından ilk önce kırmızı-siyahlı taraftarların sevgi gösterisini karşılıksız bırakmayarak onları alkışlayan Sumudica'nın, daha sonra ise Konyasporlu taraftarları alkışlayarak onlara da saygısını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın, Konyasporlu taraftarları alkışlaması ve onlara olan saygısını gösteren hareketleri tribünden çekilen amatör video kayıtlarına da yansımıştır. Sumudica'nın bu davranışının üzerine, maçtan önce ve maç sırasında sürekli olarak, teknik direktörümüze sözlü saldırıda bulunan birkaç kendini bilmez taraftarın bitmeyen kini devam etmiş olup, teknik direktörümüze ve ailesine terbiye sınırını aşan sözlerde bulunulmuştur. Sumudica da bu hareketlerin ardından, birkaç taraftarın bitmeyen küfürlü saldırısı üzerine 'Böyle yaparsanız küme düşersiniz' şeklinde eliyle işarette bulunmuştur."

Maçın ardından Sumudica'nın, basın toplantısında kullandığı ilk cümlenin de "Konyaspor gibi bir camianın 13 puanda olması bana göre şaşırtıcı ve daha fazlasını hak ediyorlar." şeklinde olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hocamız, bu sözleriyle rakibimize olan saygısını bir kez daha dile getirmiştir. Tüm bu gelişmelerin yaşanması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın yaşanılan olaylar sonrasında kamuoyunda yanlış lanse edilerek başlatılan karalama kampanyasını üzüntüyle takip etmekteyiz. olarak her zaman ve her platformda takımımız, teknik heyetimiz, yönetimimiz ve taraftarımız ile bütün halinde centilmenlik değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalabilmek adına azami gayreti göstermeye şartlar ne olursa olsun devam edeceğiz."

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 16:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gaziantep FK'den Sumudica'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN