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11 Aralık 2019, Çarşamba
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O harekete sevk

O harekete sevk

sevkleri açıklandı. G.Antep hocası Sumudica, maçında sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamalardan PFDK'ya sevk edildi. Yine Antep'ten Diarra da kupada taraftara yönelik hakaretten 2 maç men aldı.

sevkleri açıklandı. G.Antep hocası Sumudica, maçında sportmenliğe aykırı hareket ve açıklamalardan PFDK'ya sevk edildi. Yine Antep'ten Diarra da kupada taraftara yönelik hakaretten 2 maç men aldı.

  1. 11.12.2019
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