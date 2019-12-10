Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

Gaziantep FK'de Kayserispor maçının hazırlıkları başladı

FK, 'in 15. haftasında Gaziantep Stadyumu'nda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına Marius Sumudica yönetiminde yapılan antrenmanla başladı.

FK, 'in 15. haftasında sahasında oynayacağı maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı salonda özel program eşliğinde çalıştığı idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarıyla günü sonlandırdı.

  1. 10.12.2019
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