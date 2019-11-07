Oğuz Ceylan: Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürürken, takımın sağ beki Oğuz Ceylan, “Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz” dedi.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Zorlu maç için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Gaziantep ekibinde takımın başarılı sağ beki Oğuz Ceylan açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın zorlu bir süreçten geçmesine ve Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir mağlubiyet almasına rağmen büyük ve dikkat edilmesi gereken bir takım olduğunu söyleyen Oğuz Ceylan, "Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz" dedi.
"GALATASARAY'IN DURUMU BİZİ YANILTMAMALI"
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'e farklı mağlup olduğunu hatırlatan ve bu durumun lig için ölçü olmayacağını aktaran Oğuz Ceylan, "Şu an Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi Galatasaray. Dün karşılaştığı rakibi Real Madrid ise dünyanın en büyük kulübü. Yani oradaki maçla bizim maçın ölçü olmaması gerekiyor. Eminim ki Galatasaray bize karşı en iyi kadrosuyla çıkacaktır. Çünkü oynayan, oynamayan, yerli, yabancı tüm futbolcuları neredeyse bu ligin en iyi oyuncuları. Biz de bunun bilincindeyiz. O nedenle Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını hafta sonu alırız" ifadelerini kullandı.
"LİGE İYİ BİR GİRİŞ YAPTIK"
Süper Lig'deki ilk sezonları olmasına rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Oğuz Ceylan, "Son oynadığımız Ankaragücü maçından da güzel bir üç puan çıkardık. Bu da bu ligi ne kadar istediğimizin, arzuladığımızın ve önemsediğimizin bir kanıtıdır. O yüzden lige çok iyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Bu hafta da çok önemli bir Galatasaray maçımız var. Taraftarımızın da yüksek desteğiyle bu maçın bizim için daha kolay geçeceğini düşünüyorum. Çünkü taraftarlarımız bu büyük maçlara daha çok özen gösteriyor. O yüzden onlardan isteğim cumartesi günü stadı doldurup bizi yalnız bırakmasınlar, bize itici bir güç olsunlar" diye konuştu.
- 08.11.2019
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Kartal Yılmaz: Oğuzhan ağabeyin hayranıydım beraber oynadık
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kg1953 Beşiktaş taraftarı alt yapı oyuncusunu sever ve desdekler
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Krasnodar 3-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
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ercisli ağaoğlu çık şimdide konuş.ben geçen sene gençlerle başarılı oldum bu sene yaşlıları topladım hata ettim de ha bire konuşuyorsun ya herşeye
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"Takviye yapacağız"
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Aha... mhk istifa etmeli.nhk istifa...hakem art niyetli.tiyatro oynannı.,,2010-2011 sezonu saynedi.Rusyada hekemler kurgulanmış.
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