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05 Kasım 2019, Salı
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Antep vurgunu

Antep vurgunu

'de 10. haftanın kapanış maçında Eryaman Stadyumu'nda ’ne konuk olan ekibi, son dakikada Djilobodji'nin golüyle 3 puanı kaptı.

Lige farklı Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Futbol Kulübü, 10. haftanın kapanış maçında konuk olduğunu 'nü son dakika golüyle devirerek 3 puanı aldı: 2-1. Konuk ekip, 30. dakikada Twumasi'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi Ankaragücü ikinci yarıya etkili başladı ve 67. dakikada İlhan Parlak ile eşitliği sağladı: 1-1. Başkent ekibi galibiyet golü için rakip kaleye yüklendi.

90+3'TE ALTIN GOL

Ankaragücü'nün galibiyet yüklendiği anlarda kalesini başarıyla koruyan G.Antep, 90+3'te Djilobodji ile galibiyet golünü buldu ve 3 puana uzandı: 2-1. Bu sonuçla puanını 15'er çıkaran konuk ekip önümüzdeki hafta evinde G.Saray'ı ağırlayacak. Seyircisi önünde uzatmalarda yıkılan ve 9 puanda kalan Ankaragücü ise, Başakşehir'e konuk olacak.

  1. 5.11.2019
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