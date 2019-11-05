Antep vurgunu

Lige farklı Fenerbahçe yenilgisiyle başlayan Gaziantep Futbol Kulübü, 10. haftanın kapanış maçında konuk olduğunu Ankaragücü'nü son dakika golüyle devirerek 3 puanı aldı: 2-1. Konuk ekip, 30. dakikada Twumasi'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. Ev sahibi Ankaragücü ikinci yarıya etkili başladı ve 67. dakikada İlhan Parlak ile eşitliği sağladı: 1-1. Başkent ekibi galibiyet golü için rakip kaleye yüklendi.

90+3'TE ALTIN GOL

Ankaragücü'nün galibiyet yüklendiği anlarda kalesini başarıyla koruyan G.Antep, 90+3'te Djilobodji ile galibiyet golünü buldu ve 3 puana uzandı: 2-1. Bu sonuçla puanını 15'er çıkaran konuk ekip önümüzdeki hafta evinde G.Saray'ı ağırlayacak. Seyircisi önünde uzatmalarda yıkılan ve 9 puanda kalan Ankaragücü ise, Başakşehir'e konuk olacak.