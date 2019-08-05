Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2019, Pazartesi
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'te görevinden ayrıldı

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

ekiplerinden 'in sportif direktörü , görevini bıraktığını açıkladı. Akman, açıklamada, hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

ekiplerinden 'in sportif direktörü , görevini bıraktığını açıkladı.

Akman, açıklamada, hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, " konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.

  1. 05.08.2019
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