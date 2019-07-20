Ömer Amaçtan'dan bronz madalya - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri Ömer Amaçtan'dan bronz madalya

'dan

Ömer Amaçtan'dan bronz madalya

Avrupa U20 Şampiyonası’nda ’ın üçüncü madalyasını 3000 metre erkeklerde elde etti. İsveç’in Boras kentinde süren Avrupa U20 Atletizm Şampiyonası’nda Ömer Amaçtan üçüncü olarak kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde yapılan 3000 metre finalinde yarışan Ömer, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8:17.51'lik en iyi derecesini koşarak üçüncü sırada finiş gördü. Yarışta altın madalya 8:16.07 koşan Alman Elias Schreml'ın oldu. İki yıl önce EYOF'ta da şampiyon olan, geçen yıl ise Avrupa U18'de ikinci sırayı alan Ömer, Avrupa'daki serisini bu şampiyonada sürdürdü ve bronz madalyayla yarışmayı tamamladı. Amaçtan, yarışta en iyi derecesini de yaklaşık dört saniye geliştirme başarısı gösterdi. Boras'taki Avrupa U20'nin ikinci gününde Özlem Becerek gümüş, Alperen Karahan ise kazanmıştı.

İLYAS ALTINCI OLDU
Üçüncü günün finalleri arasında yer alan 400 metrede İlyas Çanakçı, 3 numaralı kulvarda yine iyi bir yarış çıkardı. Seçmede olduğu gibi kendi en iyisini yine geliştiren Çanakçı, madalyaya uzanamadı ama 46.48'lik PB derecesiyle altıncılığı elde etti.
1500 metre finalinde yarışan , 3:58.86 ile dokuzuncu sırayı alırken, 3000 metre su engellide yarışan Yonca Kutluk 10:50.74'lük performansıyla yarışı 15'inci olarak noktaladı. Üç adım atlama finalinde yarışan Esra Yılmaz ise üç atlayışında derece kaydedemeyince sıralamaya giremedi.

4×400'DE FİNAL GELDİ
Üçüncü günde koşulan 4×400 metre seçmesinde , serisini üçüncü bitirerek adını finale yazdırdı. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Emirhan Koş ve Berke Akçam'dan oluşan takım, 3:11.62'lik dereceyle finaldeki yerini ayırttı. Yarış esnasında stafeti düşüren ve parkur dışından yarışa dönen , Türkiye'nin itirazıyla diskalifiye edilince final yedi takıma düştü.
Gülle atmada Avrupa listesinde üçüncü durumda bulunan Pınar Akyol, seçmede 15.27 atarak finale kalmayı başaran bir başka Türk atlet oldu.
ikinci gün sabah seansında yarışan Türk atletlerden üç adımda Batuhan Çakır, cirit atmada Ömer Faruk Avan ve Ahmet Toyran ile 200 yarı finalinde koşan Aşkın Sadi Aşkın ve Burak Karataş, final vizesi alamadılar.

  1. 20.07.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ömer Amaçtan'dan bronz madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN