Ömer Amaçtan'dan bronz madalya

Şampiyonanın üçüncü gününde yapılan 3000 metre finalinde yarışan Ömer, uzun süre lider götürdüğü yarışta 8:17.51'lik en iyi derecesini koşarak üçüncü sırada finiş gördü. Yarışta altın madalya 8:16.07 koşan Alman Elias Schreml'ın oldu. İki yıl önce EYOF'ta da şampiyon olan, geçen yıl ise Avrupa U18'de ikinci sırayı alan Ömer, Avrupa'daki serisini bu şampiyonada sürdürdü ve bronz madalyayla yarışmayı tamamladı. Amaçtan, yarışta en iyi derecesini de yaklaşık dört saniye geliştirme başarısı gösterdi. Boras'taki Avrupa U20'nin ikinci gününde Özlem Becerek gümüş, Alperen Karahan ise bronz madalya kazanmıştı.

İLYAS ALTINCI OLDU

Üçüncü günün finalleri arasında yer alan 400 metrede İlyas Çanakçı, 3 numaralı kulvarda yine iyi bir yarış çıkardı. Seçmede olduğu gibi kendi en iyisini yine geliştiren Çanakçı, madalyaya uzanamadı ama 46.48'lik PB derecesiyle altıncılığı elde etti.

1500 metre finalinde yarışan Mehmet Çelik, 3:58.86 ile dokuzuncu sırayı alırken, 3000 metre su engellide yarışan Yonca Kutluk 10:50.74'lük performansıyla yarışı 15'inci olarak noktaladı. Üç adım atlama finalinde yarışan Esra Yılmaz ise üç atlayışında derece kaydedemeyince sıralamaya giremedi.

4×400'DE FİNAL GELDİ

Üçüncü günde koşulan 4×400 metre seçmesinde Türkiye, serisini üçüncü bitirerek adını finale yazdırdı. Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Emirhan Koş ve Berke Akçam'dan oluşan takım, 3:11.62'lik dereceyle finaldeki yerini ayırttı. Yarış esnasında stafeti düşüren ve parkur dışından yarışa dönen Almanya, Türkiye'nin itirazıyla diskalifiye edilince final yedi takıma düştü.

Gülle atmada Avrupa listesinde üçüncü durumda bulunan Pınar Akyol, seçmede 15.27 atarak finale kalmayı başaran bir başka Türk atlet oldu.

ikinci gün sabah seansında yarışan Türk atletlerden üç adımda Batuhan Çakır, cirit atmada Ömer Faruk Avan ve Ahmet Toyran ile 200 yarı finalinde koşan Aşkın Sadi Aşkın ve Burak Karataş, final vizesi alamadılar.