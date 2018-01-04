 Antep’te kongre – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Antep’te kongre

    Antep’te kongre
    MADDİ kriz yaşayan TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da olağanüstü kongre kararı alınacağı açıklandı. Yönetim kurulunun imzasıyla kulüpten yayınlanan bildiride, "Mali sorunların çözümüne katkı sağlanması amacıyla şerefle yürüttüğümüz bu görevi bırakarak, olağanüstü kongre kararı alacağımızı arz ederiz" ifadeleri kullanıldı.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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