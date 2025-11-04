CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK son iki maçında gol bulamadı!

Gaziantep FK son iki maçında gol bulamadı!

Gaziantep FK, Süper Lig 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kalarak teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde 3. beraberliğini aldı. Kırmızı-siyahlılar, son iki maçını gol atamadan tamamladı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:41 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK son iki maçında gol bulamadı!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı.

Ligin 3. haftası teknik direktör değişikliği sonrası İsmet Taşdemir'in yerine gelen Burak Yılmaz, Güneydoğu temsilcisiyle ilk 7 maçında çıkış yakalayarak 5 galibiyet 2 beraberlik yaşadı.

Geçen hafta sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, dün deplasmandaki Corendon Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Son iki maçını gol atamadan tamamlayan Gaziantep ekibi, ligdeki 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 18 puanla 6. sırada bulunuyor.

Sezonda 15 gol atan Güneydoğu temsilcisi, kalesinde 18 gol gördü.

Gaziantep FK, ligin 12. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler...
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
Aslan Avrupa'nın zirvesinde!
Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG-Bayern Münih maçı detayları! PSG-Bayern Münih maçı detayları! 11:18
Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! Emlak Konut deplasmanda galibiyet arayacak! 11:17
Aslan Avrupa'nın zirvesinde! Aslan Avrupa'nın zirvesinde! 11:09
Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! 11:06
Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! Trabzonspor'un eski aşkı yeniden alevlendi! 11:02
Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı detayları! Atletico Madrid-Union Saint-Gilloise maçı detayları! 11:00
Daha Eski
R. Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! R. Madrid'de flaş Arda Güler iddiası! 10:55
İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... İngiltere Ederson'u konuşuyor! Beşiktaş maçında atılan maddeler... 10:50
F.Bahçe'de Tedesco farkı! F.Bahçe'de Tedesco farkı! 08:56
G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ara transfer bombası! Bunu kimse beklemiyordu 08:57
G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak G.Saray Ajax deplasmanına konuk olacak 08:58
Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin Orkun'dan takım arkadaşlarına: Hakkınızı helal edin 09:02