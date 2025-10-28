Burak Yılmaz’dan seri sonu

İsmet Taşdemir'in yerine Gaziantep FK'nın başına geçen Burak Yılmaz, dün ilki yaşadı. Antep'in başında çıktığı ilk 7 maçın 5'ini kazanan 2'sinden beraberlikle ayrılan Yılmaz, ilk defa sahadan puansız ayrıldı.
İsmet Taşdemir'in yerine Gaziantep FK'nın başına geçen Burak Yılmaz, dün ilki yaşadı. Antep'in başında çıktığı ilk 7 maçın 5'ini kazanan 2'sinden beraberlikle ayrılan Yılmaz, ilk defa sahadan puansız ayrıldı. Burak Yılmaz'ın Antep'i, G.Birliği'ni, K.Paşa'yı, Kocaeli'yi, K.Gümrük'ü ve Antalya'yı yenmiş, Samsun ile Trabzon'la berabere kalmıştı.