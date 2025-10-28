CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Burak Yılmaz'dan seri sonu

Burak Yılmaz’dan seri sonu

İsmet Taşdemir'in yerine Gaziantep FK'nın başına geçen Burak Yılmaz, dün ilki yaşadı. Antep'in başında çıktığı ilk 7 maçın 5'ini kazanan 2'sinden beraberlikle ayrılan Yılmaz, ilk defa sahadan puansız ayrıldı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025 Salı 06:50
Burak Yılmaz'dan seri sonu
İsmet Taşdemir'in yerine Gaziantep FK'nın başına geçen Burak Yılmaz, dün ilki yaşadı. Antep'in başında çıktığı ilk 7 maçın 5'ini kazanan 2'sinden beraberlikle ayrılan Yılmaz, ilk defa sahadan puansız ayrıldı. Burak Yılmaz'ın Antep'i, G.Birliği'ni, K.Paşa'yı, Kocaeli'yi, K.Gümrük'ü ve Antalya'yı yenmiş, Samsun ile Trabzon'la berabere kalmıştı.
