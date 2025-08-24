G.Antep’ten siftah

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig’de Gaziantep, G.Birliği’ni uzatmada bulduğu golle 2-1 yendi. Konuk ekip 8’de Zuzek’le öne geçti. Ev sahibi 43’te Sorescu ve 90+2’de Maxim (pen.) ile galibiyete ulaştı

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 06:50
TRENDYOL Süper Lig'in 3. haftasında sezona kötü başlayan Gaziantep FK kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşmaya atak başlayan konuk ekip 8. dakikada ilk golü buldu. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Göktan Gürpüz'ün ortasında arka direkte Zuzek kafayı vurdu ve Başkent ekibini üstünlüğe taşıdı: 0-1. 43'te ev sahibi beraberliği yakaladı. Maxim'in savunma arkasına attığı uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. Taraflar ilk yarı sonunda soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi. İkinci devre son derece tempolu ve çekişmeli geçti. 90+2'de Maxim penaltıdan kaydettiği golle ev sahibine zaferi getirdi: 2-1. G.Birliği'nde 90+2'de Nalepa kırmızı kart gördü.
