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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 18:48
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Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 37. haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, M'Bakata, Semih, Arda, Husic, Ndiaye, Sorescu, Furkan, Maxim, Kozlowski, Boateng

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Taylan, Yasin, Rodrigues, Cafu, Can, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Da Costa

GAZİANTEP FK - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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