Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, RAMS Başakşehir ile yaptıkları maçtaki hakem kararlarını eleştirdi. Zorbay Küçük'e sert sözlerle yüklenen Yılmaz, "Öyle art niyetli düdük çalan bir hakem vardı ki 'Yazıklar olsun hocam' dedi diye kırmızı kartla hocamızı cezalandırdı. TFF'ye çağrıda bulunmak istiyorum, bu kırmızı kart bizim için yok hükmündedir ve hocamızın da kesinlikle ceza almamasını bekliyoruz. Şimdi federasyonumuzun alacağı kararların takipçisi olacağız. Ayrıca verilmeyen penaltı pozisyonumuzla ilgili VAR kayıtlarının da kamuoyu ile paylaşılmasını bekliyoruz."