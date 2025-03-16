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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK coştu bir kere

Gaziantep FK coştu bir kere

Gaziantep FK, sahasında ağırladığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazandı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2025 Pazar 06:50
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Gaziantep FK coştu bir kere

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı. Müsabakanın İlk yarısı 0-0 biten maçta Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golü 52. dakikada David Okereke kaydetti. Süper Lig'de bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini elde eden ve son 5 maçta 4 galibiyet alan Gaziantep FK, puanını 38'e çıkardı. Kayserispor ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 27 puan ile 17. sırada kaldı. Gaziantep FK, gelecek hafta Konyaspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.

'FİNAL GİBİYDİ'

Gaziantep Teknik Direktörü Selçuk İnan, yaptığı açıklamada, "Final maçı niteliğindeydi. Kazanan taraf olduğumuz için çok mutluyum. Bundan önce bütün söylemlerimde hep söylüyordum, 'Önce biz ligde kalmalıyız, iyi futbol oynamalıyız' diye. Bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz." dedi.

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