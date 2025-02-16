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Haberler Gaziantep FK G.Antep'te Arda şov

G.Antep'te Arda şov

Gaziantep, 1-0 geri düştüğü maçta 33’te Kozlowski ve 90’da Arda’nın golleriyle Sivasspor’u mağlup etti.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2025 Pazar 06:50
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G.Antep'te Arda şov

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gaziantep FK, Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren karşılaşmanın son bölümünde Gaziantep ekibi attığı golle 3 puanın sahibi oldu. 24'te Sivas penaltı kazandı ve Manaj ağları sarsıp takımını öne geçirdi. 33'te Kozlowski, son çizgiden şık bir vuruşla ilk yarının skorunu belirledi.

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Uzatmada kırmızı-siyahlılar, son dakikada öne geçmeyi başardı. 90'da Sorescu'nun ortasında sert kafa vuruşu yapan Arda, galibiyeti ilan etti. Maçta 88'de sakatlanarak oyun kenarına gelen Arda, tedavisi sürdükten sonra taraftarı ayağa kaldırarak maça ortak olmasını istedi. Pozisyonun devamında ceza alanı içine girerek ağları sarsıp taraftarları coşturdu.

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