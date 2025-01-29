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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK Muhammed Gümüşkaya'yı açıkladı

Gaziantep FK Muhammed Gümüşkaya'yı açıkladı

Gaziantep Futbol Kulübü, KVC Westerlo forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 17:02 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 17:05
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Gaziantep FK Muhammed Gümüşkaya'yı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ara transfer döneminde hamlelerine devam ediyor. Gaziantep ekibi, son olarak KVC Westerlo forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardığını açıkladı. Yeni transfer Muhammed Gümüşkaya, Kulüp Başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde forma giydiği takımlarla 63 resmi maça çıkan Muhammed Gümüşkaya, 7 kez gol sevinci yaşarken 9 kez asist yapma başarısı gösterdi.

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