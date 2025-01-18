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Haberler Gaziantep FK Antep’ten çıkış yok

Antep’ten çıkış yok

Bodrum’u ağırlayacak Gaziantep FK’de teknik direktör Selçuk İnan ve kaptan Maxim, rakiplerini mağlup ederek iç sahada 7’de 7 yapmak istediklerini söyledi

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Antep’ten çıkış yok

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ve kaptan Maxim, Bodrum FK maçını kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini söyledi. Sadece galibiyete odaklandıklarını vurgulayan Rumen maestro Maxim, "Takım olarak iyi yoldayız. Pozitif bir görüntü veriyoruz. Kazandığımız maçlar geride kaldı. Her idmanda iyi çalışıyoruz. Önümüzde Bodrum maçı var. Önemli bir maç bizim için. Üç puan alıp yukarılara doğru basamakları tırmanmak istiyoruz. Şu an için sadece 3 puana odaklandık" dedi.

ZOR ŞARTLARDA İYİ BİR İŞ BAŞARDIK

Gaziantep'te son 6 maçı kazandıklarını hatırlatan Selçuk İnan da şunları söyledi: "İlk yarıyı çok iyi yerde bitirdik. Çok zor şartlarda başlamamıza, birçok oyuncumuzun sonradan aramıza katılmasına rağmen bence iyi bir iş başardık diye düşünüyorum. Rakibin eksik yanlarına çalışıyoruz. İçeride, kendi taraftarımızın önünde bir avantajımız olacak. İnşallah bu galibiyet serimizi devam ettiririz. Ligin ikinci yarısı çok zor olacak. O yüzden bunun farkındayız ve taraftarlarımızla birlikte maçı kazanmak istiyoruz."

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