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Haberler Gaziantep FK Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 20. haftasında Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK kozlarını paylaşıyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 15:54 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 16:10
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Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 20. haftasında Gaziantep FK ile Sipay Bodrum FK karşı karşıya geliyor.

Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE GAZİANTEP FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI 11'LERİ:

Gaziantep FK: Burak, Mandouki, Arda, Viana, Mustafa, Ndiaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Okereke, Halil

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Gökdeniz, Fredy, Mohammed, Okita, Seferi

GAZİANTEP FK-SİPAY BODRUM FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Sipay Bodrum FK maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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