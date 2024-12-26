  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Gaziantep FK Boateng Antep'te

Boateng Antep'te

Gazıantep Futbol Kulübü, Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Boateng Antep'te

Gazıantep Futbol Kulübü, Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında dikkat çeken takımlar arasında yer alan Gaziantep FK, ikinci yarı için ilk transfer hamlesini yaptı. Son olarak Al-Orobah forması giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer Boateng, başkan Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

54 GOL, 24 ASİST

Karıyerınde forma giydiği takımlarla 260 resmi karşılamaya çıkan Boateng, 54 kez gol sevinci yaşarken 24 kez asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile çıktığı 13 maçta 4 gole (2 gol ve 2 gasist) katkı yapan golcü oyuncu, Gana Milli Takım formasını da 11 kez terletirken 2 kez de gol sevinci yaşadı. Sempatik hareketleriyle dikkateleri çeken Boateng, statta poz verirken, imza töreninde kızı ve oğlunu da masaya oturttu.

Szymanski için dev teklif! Transferde karar verildi
G.Saray'dan dev harekat! 3 yıldız Aslan olacak
DİĞER
Kuruluş Osman’a çifte transfer
CANLI | Narin Güran cinayetinde kritik gün! 2. duruşma başlıyor
G.Saray'a Skriniar müjdesi!
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte 5 haftalık program İşte 5 haftalık program 00:52
ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 ÇBK Mersin tek farkla: 83-82 00:44
Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde Hüseyin Eroğlu G.Birliği’nde 00:43
Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı Yeni Malatya’da Damlu ayrıldı 00:42
Pereira’nın yerine Terim Pereira’nın yerine Terim 00:41
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 23:07
Daha Eski
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 23:07
G.Saray'a Ziyech piyangosu! G.Saray'a Ziyech piyangosu! 23:07
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 23:07
G.Saray resmi teklifi sundu! G.Saray resmi teklifi sundu! 23:07
Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... Ajax Tadic'ten vazgeçmiyor! Ara transferde... 23:07
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 23:07