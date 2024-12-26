Boateng Antep'te

Gazıantep Futbol Kulübü, Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında dikkat çeken takımlar arasında yer alan Gaziantep FK, ikinci yarı için ilk transfer hamlesini yaptı. Son olarak Al-Orobah forması giyen 28 yaşındaki Ganalı forvet Emmanuel Boateng ile anlaşmaya vardı. Yeni transfer Boateng, başkan Memik Yılmaz'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

54 GOL, 24 ASİST

Karıyerınde forma giydiği takımlarla 260 resmi karşılamaya çıkan Boateng, 54 kez gol sevinci yaşarken 24 kez asist yapma başarısı gösterdi. Bu sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Orobah ile çıktığı 13 maçta 4 gole (2 gol ve 2 gasist) katkı yapan golcü oyuncu, Gana Milli Takım formasını da 11 kez terletirken 2 kez de gol sevinci yaşadı. Sempatik hareketleriyle dikkateleri çeken Boateng, statta poz verirken, imza töreninde kızı ve oğlunu da masaya oturttu.