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Haberler Gaziantep FK Gaziantep’ten çıkış yok!

Gaziantep’ten çıkış yok!

Sahasında Rizespor’u 1-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Son 3 maçta 3 kez ağları sarsan Nijeryalı golcü Okereke, yıldızlaştı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Gaziantep’ten çıkış yok!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında iç sahada Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Gaziantep FK, evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligde 8. haftada sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep temsilcisi, ardından Konyaspor'u 3-1, Göztepe'yi 2-1, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Kırmızı- siyahlılar, Rizespor'u da eli boş göndererek, 4'te 4 yaptı.

4. GOLÜNÜ ATTI

Süper Lig'de 18 puan toplayan Gaziantep FK, 20 gol atarken, kalesinde 21 gole engel olamadı. 10. sıraya yükselen Güneydoğu ekibinde Rize galibiyetini getiren Okereke, ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. Ligde son 3 maçta 3 gol atma başarı gösteren 27 yaşındaki Nijeryalı forvet, takımda 5 gol atan Sorescu'nun ardından en çok gol atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

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