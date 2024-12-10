Antep evinde kral

Trendyol Süper Lig'de 15. hafta kapanış karşılaşmasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Gaziantep Futbol Kulübü, 3 puanı tek golle aldı: 1-0. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yönetiminde oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4'üncü dakikada David Okereke kaydetti. Bu dakikada Lungoyi'nin kornerinde iyi yükselen Okereke'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu.

EVİNDE 4'TE 4 YAPTI

Bu sonuçla puanını 18'e yükselten Gaziantep FK, ligde oynadığı son 4 iç saha maçından galibiyetle ayrılmış oldu. Selçuk İnan'ın öğrencileri, süreçte; Konyaspor, Göztepe, Başakşehir ve Çaykur Rizespor'u iç sahada mağlup etmiş oldu. Gelecek hafta Gaziantep FK, Alanyaspor'a konuk olurken, Rize, Konyaspor'u ağırlayacak. Ligdeki 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Rize 19 puanda kaldı.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın 73. dakikasında soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç, Zeqiri'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu inceleyen Hakem Direnç Tonusluoğlu, penaltıyı iptal etti.

İNAN: EKSİKLERE RAĞMEN İYİ MÜCADELE

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek sözlerine başlayan İnan, şöyle devam etti: Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, sahada savaştılar ve onlar adına çok mutluyum. Önemli oyuncularımız aramızda yoktu. Maxim'in ani rahatsızlığı, oyunda kalecilerimizin sakatlanması, Sorescu'nun sakatlığı...