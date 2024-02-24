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Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı devam ediyor. Gaziantep FK sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 16:00 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 16:10
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Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Gaziantep FK, evinde RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Arda, Badji, Gradel, Morais, Ertuğrul, Sorescu, Monteiro, Ogün, N'Koulou, Dragus.

RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek.

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Gaziantep FK'nın sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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