Gaziantep FK - RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Gaziantep FK, evinde RAMS Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Arda, Badji, Gradel, Morais, Ertuğrul, Sorescu, Monteiro, Ogün, N'Koulou, Dragus.
RAMS Başakşehir: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Berkay, Figueiredo, Deniz, Davidson, Piatek.
GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Gaziantep FK'nın sahasında RAMS Başakşehir'i ağırladığı maç saat 16.00 itibarıyla başladı. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.