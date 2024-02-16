Tayyip Sumudica

Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığı almaktan mutlu olacağını ifade etti. Rumen çalıştırıcı, "Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G.Antep ziyaretinde Sumudica'ya vatandaşlık teklif edip 'olur' yanıtı aldı.

GAZİANTEP'TE İKİ EKSİK VAR

Süper Lig'de Pazar günü Samsunspor'u ağırlayacak olan Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, takımın durumuyla ilgili bilgi verdi. Sumudica, "Gradel Afrika Kupası'ndan hala dönmedi, Mustafa Eskihellaç'ı sakatlıktan dolayı oynatamayacağız" ifadelerini kullandı.