Diriliş Antep

Yaşadığı asrın felaketi sonrası dönüş yaptığı Süper Lig'de ilk 5 haftayı puansız geçen Gaziantep Futbol Kulübü, Marius Sumudica ile çıkışa geçti... Rumen hoca ile geçen hafta İstanbulspor karşısında ilk galibiyetini alan kırmızı-siyahlılar, 7. haftanın açılış maçında konuk olduğu Samsunspor'u deplasmanda yenerek 2'de 2 yaptılar: 2-1. Uzun yıllar sonra döndüğü Süper Lig'de dibe demir atan Karadeniz ekibi karşısında maça etkili başlayan Antep, golleri erken buldu.

ÇİZGİ İHLALİ YAPTI

Henüz 3. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında arka direkte topla buluşan Denis Dragus, plaseyle Okan Kocuk'u avladı: 0-1. Konuk ekip, 16. dakikada Furkan'ın pasında bu kez Marko Jevtovic ile ikinci golü buldu: 0-2. Uzatma dakikalarında Samsunspor'da Dimata'nın kullandığı penaltıyı kurtaran kaleci Nita çizgi ihlali yapınca tekrarlanan atışı bu kez Ntcham kullandı ve karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-2.

MAÇ BOYU TEPKİ VARDI

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan ve 1 puanla ligin son sırasında yer alan Samsunspor, üst üste 5'inci yenilgisini aldı. Karşılaşma boyunca kaleci Okan başta olmak üzere futbolcuları ıslıklayan Samsunsporlu taraftarlar 90 dakikanın sonunda da takıma tepki gösterdi.

SUMUDICA: HAK ETTIK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Şumudica Samsunspor'dan daha iyi oynadıklarını ve galibiyeti de hak ettiklerini söyledi. Rumen hoca, "Çok değerli bir 3 puan aldık. En önemli an rakibin bizi alkışlamasıydı. Samsunspor'a başarılar diliyorum. Umarım ligde kalırlar.

'CAMİADAN ÖZÜR DİLERİZ'

Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, kaybettikleri Gaziantep FK maçında verdiklerini görüntüden dolayı camiadan özür diledi. Geçici olarak takımın başında görev alan Bayraktar, şöyle devam etti: Çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maç için çok çalıştık. Tesisten dışarı çıkmadık diyebilirim. Sonucu ise alamadık. İlk 16 dakikada top bizim ayağımızdayken basit hatalardan 2 gol yedik. Kenetlenme zamanımız geldi.