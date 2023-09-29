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Gaziantep FK'da Marius Sumudica etkisi!

Trendyol Süper Lig'e Erdal Güneş yönetiminde başlayan ve Lig'de çıktığı 5 maçtan da yenilgiyle ayrılan Gaziantep FK kulübü Erdal Güneş ile yollarını ayırmıştı. Erdal Güneş ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep FK eski günlerine geri dönüş sinyallerini verdi. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2023 Cuma 23:39
Gaziantep FK'da Marius Sumudica etkisi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası müsabakasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK ev sahibi ekibi 2-1 ile geçti.

Gaziantep FK'ya galibiyeti 3. dakikada Draguş, 17. dakikada da Jevtovic'in ayağından gelen goller getirdi.

SUMUDICA FARKINI GÖSTERDİ

Gaziantep FK'nın başına geldikten sonra çıktığı 2 maçtan da 2 galibiyet alan Marius Sumudica, eski günlerin sinyallerini verdi.

OKAN KOCUK ISLIKLANDI

Samsunspor taraftarları hatalı goller yiyen kalecileri Okan Kocuk'u top ayağına geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini getirdi.

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