Gaziantep FK'da Marius Sumudica etkisi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası müsabakasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Gaziantep FK ev sahibi ekibi 2-1 ile geçti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti 3. dakikada Draguş, 17. dakikada da Jevtovic'in ayağından gelen goller getirdi.
SUMUDICA FARKINI GÖSTERDİ
Gaziantep FK'nın başına geldikten sonra çıktığı 2 maçtan da 2 galibiyet alan Marius Sumudica, eski günlerin sinyallerini verdi.
OKAN KOCUK ISLIKLANDI
Samsunspor taraftarları hatalı goller yiyen kalecileri Okan Kocuk'u top ayağına geldiğinde ıslıklayarak tepkilerini getirdi.