Haberler Gaziantep FK Marius Sumudica Batuhan Şen'i beğenmedi

Marius Sumudica Batuhan Şen'i beğenmedi

Gaziantep FK'nın anlaşmaya vardığı ve takımın başına getirdiği Marius Sumudica, görevine hızlı başladı. Rumen teknik adam Galatasaray'lı futbolcu Batuhan Şen'i takımda istemedi ve yerine başka bir oyuncunun alınmasını talep etti. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 12:52
Marius Sumudica Batuhan Şen'i beğenmedi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, lige iyi bir başlangıç yapamamış ve 4 hafta sonunda Başakşehir'le beraber puan alamayan iki takımdan biri olmuştu. Teknik direktör değişimine giden Gaziantep FK, takımın başına Marius Sumudica'yı getirdi.

GÜNAY GİTTİ, BATUHAN GELDİ

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, kaleci transferini Gaziantep FK'nın başarılı kaptanı Günay Güvenç'i alarak çözmüştü. Bu transfer için Gaziantep FK'ya 250 bin euro bonservis ödeyen Galatasaray, genç kaleci Batuhan Şen'i de kiralık vermişti ve yıllık ücretinin de Sarı-Kırmızılılar ödeneceği açıklanmıştı. Galatasaray, Günay'la da yıllık 19 milyon TL'den 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SUMUDICA BATUHAN'I İSTEMİYOR

Trendyol Süper Lig'e 4 hafta sonunda puan alamadan başlayan Gaziantep FK, teknik direktör Erdal Güneş ile yollarını ayırıp yerine eski hocası Sumudica'yı getirdi. Rumen teknik direktör gelir gelmez bir isme eksik not verdi.

BATUHAN'I BEĞENMEDİ

Gaziantep basınından Telgraf'ın haberine göre Marius Sumudica, Galatasaray'dan kiralık olarak takımın kalesini koruyan 24 yaşındaki file bekçisi Batuhan Şen'i takımında istemediğini ve yabancı bir kaleci transfer edeceği idda edildi.

TRİBÜNLER ISLIKLADI

Gaziantep FK'daki performansı ile eleştiri oklarının hedefi olan Batuhan Şen, Süper Lig'in 4. haftasında Kırmızı-Siyahlı ekibin Galatasaray'a evinde 3-0 mağlup olduğu maçta taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.

4 MAÇTA 10 GOL YEDİ

Süper Lig'in ilk 4 haftasında da Gaziantep FK'nın kalesinde maça ilk 11 başlayan Batuhan Şen tam 10 gol yiyerek kötü bir istatistik yakaladı.

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