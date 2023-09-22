Gaziantep FK - İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.
Ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.
Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, İbrahim, Jackson
GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.