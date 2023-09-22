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Gaziantep FK - İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile İstanbulspor karşı karşıya geliyor. Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2023 Cuma 20:10
Gaziantep FK - İstanbulspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor.

Gaziantep FK'nın ev sahibi olduğu bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, N'Koulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel, Furkan, Maxim, Gradel, Draguş

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Deli, Vefa, Ndao, Rroca, Loshaj, Ethemi, İbrahim, Jackson

GAZİANTEP FK - İSTANBULSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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