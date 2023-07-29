Koita& Asan atağı

Deprem felaketinin ardından yeniden kadro yapılanmasına giden Gaziantep FK, gözünü Trabzonspor’a çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, Fırtına’nın kadrosunda düşünmediği Koita ve Serkan Asan için girişimlerde bulundu
Deprem felaketinin ardından yeniden kadro yapılanmasına giden Gaziantep FK, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, Fırtına'nın kadrosunda düşünmediği Koita ve Serkan Asan için girişimlerde bulundu. Güney ekibi, kontratının son yılındaki 32 yaşındaki Gineli santrforu bonservisiyle isterken, 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan için kiralama formülü üzerinde duruyor. Görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.