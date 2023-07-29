Haberler Gaziantep FK Koita& Asan atağı

Koita& Asan atağı

Deprem felaketinin ardından yeniden kadro yapılanmasına giden Gaziantep FK, gözünü Trabzonspor’a çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, Fırtına’nın kadrosunda düşünmediği Koita ve Serkan Asan için girişimlerde bulundu

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Koita& Asan atağı
Deprem felaketinin ardından yeniden kadro yapılanmasına giden Gaziantep FK, gözünü Trabzonspor'a çevirdi. Kırmızı-siyahlılar, Fırtına'nın kadrosunda düşünmediği Koita ve Serkan Asan için girişimlerde bulundu. Güney ekibi, kontratının son yılındaki 32 yaşındaki Gineli santrforu bonservisiyle isterken, 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan için kiralama formülü üzerinde duruyor. Görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.
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