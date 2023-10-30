Beşiktaş 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 2-0 kazandı.
Maçta gol perdesini 63. dakikada Salih Uçan açtı.
Cenk Tosun ise 75. dakikada takımının 2. golünü atarak skoru tahin etti.
Maçta başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahasında 3 puanı aldı
Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Gaziantep FK'da da maçın uzatma dakikalarında 90+3. dakikada Furkan Soyalp ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Beşiktaş aldığı galibiyetin ardından puanını 19'a yükseltti.
Konuk ekip Gaziantep FK ise 9 puanda kaldı.
KARA KARTAL LİGDE 6. GALİBİYETİNE ULAŞTI
Burak Yılmaz ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 6. galibiyetine ulaştı.
Siyah-beyazlılar bu sezon evinde oynadığı 5. Süper Lig maçında da 4. galibiyetini almış oldu.