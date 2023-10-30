Haberler Beşiktaş Beşiktaş 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. 2-0'lık skorla maçtan galip ayrılan Kara Kartal evinde nefes aldı. İşte detaylar....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 19:54 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 22:06
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş 2 - 0 Gaziantep FK (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi ev sahibi ekip Beşiktaş 2-0 kazandı.

Maçta gol perdesini 63. dakikada Salih Uçan açtı.

Cenk Tosun ise 75. dakikada takımının 2. golünü atarak skoru tahin etti.

Maçta başka gol olmadı ve siyah-beyazlı ekip sahasında 3 puanı aldı

Beşiktaş'ın Boşnak futbolcusu Amir Hadziahmetovic 86. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Gaziantep FK'da da maçın uzatma dakikalarında 90+3. dakikada Furkan Soyalp ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Beşiktaş aldığı galibiyetin ardından puanını 19'a yükseltti.

Konuk ekip Gaziantep FK ise 9 puanda kaldı.

KARA KARTAL LİGDE 6. GALİBİYETİNE ULAŞTI

Burak Yılmaz ve öğrencileri, Trendyol Süper Lig'de 6. galibiyetine ulaştı.

Siyah-beyazlılar bu sezon evinde oynadığı 5. Süper Lig maçında da 4. galibiyetini almış oldu.

DİĞER
Kafalar üyesi Bilal Hancı'nın ihanet videosunu eşi Esin Çepni gözyaşlarıyla ifşaladı! Öpüşürken yakalanan Bilal Hancı'ya tepki yağdı...
CANLI TAKİP | İşgalci İsrail Gazze'ye 24 gündür ölüm yağdırıyor! Havadan karadan denizden her yerden bombalıyor
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a!
Maçta art arda 2 kırmızı kart!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu!
Beşiktaşlıların eski sevgilisi G.Saray'a!
KYK burs sonuçları sorgulama ekranı 2023
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (30 Ekim)
Şişli'de elektrik ne zaman gelecek? (30 Ekim 2023)
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:03
Maçta art arda 2 kırmızı kart! Maçta art arda 2 kırmızı kart! 21:54
Ballon d'Or 2023 sahibini buluyor! İşte sıralama Ballon d'Or 2023 sahibini buluyor! İşte sıralama 21:51
Toroğlu'dan Beşiktaş'a sert eleştiri! Toroğlu'dan Beşiktaş'a sert eleştiri! 21:14
Yakup Arda Kılıç kimdir? Yakup Arda Kılıç kimdir? 20:34
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Yıldız isim oyuna devam edemedi 20:25
Daha Eski
Beşiktaş taraftarından anlamlı koreografi! Beşiktaş taraftarından anlamlı koreografi! 19:59
Taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! Taraftarlardan yönetime istifa çağrısı! 19:45
Vukas: Eksik oyuncularımız var ama... Vukas: Eksik oyuncularımız var ama... 19:27
Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! Beşiktaş'ta seçim tarihi değişti! 19:07
Kartal evinde nefes aldı! Kartal evinde nefes aldı! 17:43
Beşiktaş - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! Beşiktaş - Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu! 17:25